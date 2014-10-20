مسؤول كويتي: الصادرات النفطية لم تتأثر بالأحوال الجوية السيئة

الكويت 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول كويتي إن جميع الصادرات النفطية للكويت عضو منظمة أوبك لم تتأثر بالأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد.

وقال خالد العسعوسي المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن الموانيء النفطية لرويترز "لم نتأثر بالأحوال الجوية.. السفن راسية (في الموانيء) قبل العاصفة ويتم تعبئتها حاليا سواء في ميناء الأحمدي أو ميناء عبد الله."

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الكويت أوقفت الملاحة البحرية في موانيها الثلاث الشويخ والشعيبة والدوحة‭‭‭‭‬‬ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وهذه الموانيء الثلاث مخصصة لاستيراد وتصدير البضائع وليست موانيء نفطية.

ونقلت الوكالة عن مدير إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ مرزوق القحطاني قوله إن "سرعة الرياح بلغت نحو 37 عقدة بحرية اضافة إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية ما مثل عائقا أمام الملاحة البحرية من وإلى الميناء واستدعى ايقاف الملاحة لدواعي الأمن والسلامة"