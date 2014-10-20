Sun 25 Dec 2016 | 1:10 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مسؤول كويتي: الصادرات النفطية لم تتأثر بالأحوال الجوية السيئة

Mon Oct 20, 2014 10:39am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول كويتي إن جميع الصادرات النفطية للكويت عضو منظمة أوبك لم تتأثر بالأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد.

وقال خالد العسعوسي المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن الموانيء النفطية لرويترز "لم نتأثر بالأحوال الجوية.. السفن راسية (في الموانيء) قبل العاصفة ويتم تعبئتها حاليا سواء في ميناء الأحمدي أو ميناء عبد الله."

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الكويت أوقفت الملاحة البحرية في موانيها الثلاث الشويخ والشعيبة والدوحة‭‭‭‭‬‬ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وهذه الموانيء الثلاث مخصصة لاستيراد وتصدير البضائع وليست موانيء نفطية.

ونقلت الوكالة عن مدير إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ مرزوق القحطاني قوله إن "سرعة الرياح بلغت نحو 37 عقدة بحرية اضافة إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية ما مثل عائقا أمام الملاحة البحرية من وإلى الميناء واستدعى ايقاف الملاحة لدواعي الأمن والسلامة"

وقال شعيب العلي نائب مدير ادارة العمليات البحرية في ميناء الشعيبة إن سرعة الرياح في ميناء الشعيبة تخطت 25 عقدة بحرية في وقت انخفض مستوى الرؤية الأفقية لما دون ميل بحري ما أدى الى توقف الحركة وتأخير خروج خمس سفن ودخول ثلاث أخرى كانت في منطقة الانتظار للميناء. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 