بيان: زين الكويتية تستعد لاستحواذات في الشرق الأوسط

الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة زين الكويتية للاتصالات إن من المرجح أن تقوم الشركة باستحواذات جديدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ونقل بيان صدر عن الشركة اليوم الثلاثاء عن سكوت جيجينهايمر قوله خلال مؤتمر بدبي "في المرحلة المقبلة من المرجح أن تشهدوا عملية استحواذ جديدة من جانب زين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فنحن نعكف على دراسة فرص في ميدان عملياتنا وفي أسواق مجاورة للعمليات التابعة لنا وقد يأخذ هذا الأمر شكل مزود خدمة انترنت ومراكز للبيانات على سبيل المثال."

وأضاف أن زين تتطلع أيضا "إلى تنويع أنشطتها في أسواق المشروعات التجارية ... باعتبار أن هذا التوجه يمثل فرصة جيدة لزين كي تتمكن من خلق نمو تصاعدي قوي في الإيرادات."