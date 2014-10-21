شركة للمشتركة الكويتية تفوز بمشروع قطري قيمته 245.6 مليون ريال

الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية اليوم الثلاثاء إن شركة تابعة لها فازت بمشروع في قطر قيمته 245.6 مليون ريـال (67.5 مليون دولار) للتنفيذ في 18 شهرا.

وأوضحت في بيان نشر بموقع بورصة الكويت أن المشروع الذي فازت به المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات في قطر يتعلق بتصميم وإنشاء مجمع صالات أفراح الوكرة.

ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع أول نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأضاف البيان أنالأثر المتوقع على الوضع المالي للشركة الكويتية هو تحقيق هامش ربح 12 بالمئة من قيمة المشروع بنهاية السنة الأولى و4.7 بالمئة بنهاية السنة الثانية و3.1 بالمئة بنهاية السنة الثالثة موضحا أن هذه النسب "تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الإنجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع وتسليمه للمالك."