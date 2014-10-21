رمال الكويت تتلقى عرضا لشراء عقار تملكه بمبلغ 13 مليون دينار

الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة رمال الكويت العقارية (رمال) اليوم الثلاثاء إنها تلقت عرضا لشراء عقار تملكه بمبلغ 13 مليون دينار (45 مليون دولار) وسيعرض الأمر على مجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل.