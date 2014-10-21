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رمال الكويت تتلقى عرضا لشراء عقار تملكه بمبلغ 13 مليون دينار

Tue Oct 21, 2014 12:46pm GMT
 
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الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة رمال الكويت العقارية (رمال) اليوم الثلاثاء إنها تلقت عرضا لشراء عقار تملكه بمبلغ 13 مليون دينار (45 مليون دولار) وسيعرض الأمر على مجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن شركة المبايعة للإستثمار العقاري تقدمت بعرض شراء العقار الكائن في منطقة السالمية نيابة عن أحد عملائها.

وأضاف البيان أنه سيجري إخطار البورصة بما سيسفر عنه قرار مجلس الإدارة.

(الدولار = 0.2887 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 