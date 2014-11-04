من أحمد حجاجي

الكويت 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء إن الكويت تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام لمصر إلى ما بين 90 إلى 100 ألف برميل يوميا من 65 ألفا حاليا.

وقال ناصر المضف العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية لرويترز إن المسؤولين الكويتيين الذين سيعقدون مفاوضات مع نظرائهم المصريين سيبحثون أيضا احتياجات مصر من المشتقات النفطية مبينا أن الكويت لديها الاستعداد لتزويد مصر بوقود الديزل.

وقال المضف الذي كان يتحدث من الطائرة في طريقه للقاهرة إن العلاقة النفطية مع مصر هي "علاقة تجارية بحتة (والبيع يتم) بأسعار الأسواق العالمية."

وأشار المضف إلى أن عقد التخزين الذي وقعته الكويت مع الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) مؤخرا والذي يهدف إلى تيسير صادرات النفط الخام الى أوروبا عبر البحر المتوسط من شأنه أن يؤدي في الوقت نفسه لتيسير تلبية احتياجات مصر النفطية.

وأضاف "الرغبة موجودة لدى الطرفين (للتعاون).. سنذهب ونرى الاحتياجات" المصرية من النفط ومشتقاته.