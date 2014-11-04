إعادة-تحميل شحنة من علف الشعير في بريطانيا للتصدير إلى الكويت

(لضبط كلمة اسكتلندا في الفقرة الأخيرة)

لندن 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس شركة بريطانية لتسويق الحبوب اليوم الثلاثاء إن شحنة قوامها 30 ألف طن من علف الشعير البريطاني يجري تحميلها في شمال شرق انجلترا للتصدير إلى الكويت وهو ما يعكس إتجاها متزايدا لتصدير الشعير إلى خارج الإتحاد الأوروبي.

وقال جاري برايت مدير جرين كومباني إن الباب أصبح مفتوحا أمام فرص التصدير إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع قيام فرنسا المورد التقليدي ببيع كميات كبيرة من الشعير إلى الصين.

وأضاف برايت "أعتقد أن بريطانيا تسعى بنشاط في الوقت الحالي لبيع الشعير إلى وجهات في الشرق الأوسط..ليبيا والكويت والسعودية."

ويوجد المشترون الرئيسيون للشعير البريطاني عادة في الإتحاد الأوروبي ومن بينهم ألمانيا وأسبانيا والبرتغال وأيرلندا.

وقال برايت "انخفضت صادرات الشعير من بريطانيا إلى دول أخرى في الإتحاد الأوروبي عن المعتاد نظرا لأن معظم الناس في أوروبا أصبح لديهم محاصيل جيدة نسبيا."