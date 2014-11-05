وزير كويتي: هبوط سعر النفط يدعو لإعادة النظر في أبواب الموازنة

الكويت 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن انخفاض أسعار النفط يدعو إلى إعادة النظر في أبواب الموزانة العامة للدولة العضو في منظمة أوبك لا سيما فيما يتعلق بأوجه الصرف بهدف الوصول إلى أكبر قدر من الترشيد‭‭‬.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله ان انخفاض أسعار النفط العالمية ومنها النفط الكويتي أمر "لا نستطيع إخفاءه والسكين قاربت العظم

وهوت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات هذا الشهر دون 82 دولارا للبرميل بينما وصل سعر برميل النفط الكويتي لأدنى من 77 دولارا. وإذا بقيت أسعار الخام عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة فإنها قد تؤدي إلى عجز في موازنة الكويت بعد عدة سنوات حققت خلالها فوائض كبيرة.

وأضاف الشيخ محمد أن انخفاض أسعار النفط شكل هاجسا كبيرا لدى الحكومة وكان محور اهتماماتها ونقاشاتها خلال الفترة الماضية بعد أربع سنوات من الفوائض المالية الكبيرة

وقال إن أي انخفاض جديد للأسعار يعني "أننا سنصل إلى سعر التعادل مع تقديرات أسعار النفط بالموازنة