شركة تركية مملوكة للمستثمر الدولي الكويتية تنال الموافقة على إصدار صكوك

من برناردو فيزكاينو

7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت هيئة أسواق المال في تركيا إن فليت كورب التركية المملوكة بالكامل لشركة المستثمر الدولي الكويتية حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لجمع ما يصل إلى 150 مليون ليرة (66.2 مليون دولار) من إصدار للسندات الإسلامية (صكوك).

وفليت كورب هي أحد أكبر خمس شركات تأجير في تركيا وتملك أسطولا يضم 15 ألف مركبة. وأسست الشركة برنامجا للإصدارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2012 وتولى ترتيبه بنك أكتيف.

ولم يتم الكشف عن إطار زمني للصفقة.

وفي مارس آذار قالت مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي المعنية بإقراض القطاع الخاص إنها تدرس شراء ما يصل قيمته إلى 30 مليون ليرة من السندات الإسلامية التي ستصدرها فليت كورب بآجال تصل إلى ثلاث سنوات.

ويندر إصدار صكوك الشركات في تركيا لكنه مهم لتوسيع سوق المال الإسلامية في البلاد. وحتى الآن جاء معظم إصدارات الصكوك التركية من الحكومة والبنوك الإسلامية الأربعة في البلاد والمعروفة باسم بنوك المشاركة.

لكن هذا الوضع يتغير تدريجيا. ففي سبتمبر أيلول نال بنك أكتيف الموافقة على إصدار صكوك بقيمة 200 مليون ليرة بينما حصلت مجموعة دوجوس في أغسطس آب على الضوء الأخضر لجمع 370 مليون دولار عبر إصدار صكوك.

وتسعى تركيا للعب دور أكبر في القطاع وتوثيق العلاقات مع الاقتصادات السريعة النمو في منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا المركزين التقليديين للتمويل الإسلامي.