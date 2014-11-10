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أثير العراقية توقع اتفاق الجيل الثالث مقابل 307 ملايين دولار

Mon Nov 10, 2014 11:09am GMT
 
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الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت زين للاتصالات الكويتية اليوم الإثنين إن أثير للاتصالات العراقية التابعة لها وقعت اتفاقا مع هيئة الإعلام والاتصالات ببغداد لتشغيل خدمات الجيل الثالث مقابل 307 ملايين دولار.

وأوضحت زين في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن أثير دفعت 76.75 مليون دولار دفعة أولى تعادل 25 بالمئة من إجمالي رسوم التشغيل. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 