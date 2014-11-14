وكالة الطاقة تتوقع مزيدا من الضغوط النزولية على سعر النفط

لندن 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن سوق النفط دخلت حقبة جديدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وطفرة الإنتاج الصخري الأمريكي مما يجعل العودة سريعا إلى الأسعار المرتفعة أمرا مستبعدا.

وقالت الوكالة التي تحجم عن التكهن بأسعار النفط في تقريرها الشهري إن الأسعار قد تتراجع بدرجة أكبر في 2015 بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ 2010 ونزولها عن 80 دولارا للبرميل.

وقالت "في حين ثمة تكهنات بأن التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط غير التقليدي قد تصنع نقطة توازن جديدة لأسعار برنت في نطاق 80 إلى 90 دولارا للبرميل فإن موازين العرض والطلب تنبئ بأن تدهور الأسعار لم يبلغ مداه بعد."

وأضافت أنه ما لم تقع أي تعطيلات جديدة للمعروض فإن "الضغوط النزولية على السعر قد تتصاعد في النصف الأول من 2015."