إيران وفنزويلا تحثان على دعم أسعار النفط قبل اجتماع أوبك

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - دعت إيران وفنزويلا وهما من الصقور المتشددين في أوبك بقية الأعضاء المنتجين للنفط في المنظمة لدعم أسعار الخام التي هبطت بما يزيد عن 30 في المئة مسجلة أدنى مستوياتها في أربع سنوات قبل اجتماع أوبك في وقت لاحق هذا الشهر.

وتراجعت أسعار النفط إلى أقل من 79 دولارا للبرميل مع وفرة المعروض وضعف الطلب من 115 دولارا في يونيو حزيران. وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا نظرا للتشكك في أن أوبك ستخفض الإنتاج في اجتماعها في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وحتى الآن استبعدت الكويت وإيران خفض الإنتاج بينما دعت فنزويلا والإكوادور ومسؤول ليبي في المنظمة إلى الخفض.

وقال أعضاء وفود في أحاديث خاصة إن هناك حاجة لاتخاذ إجراء ما رغم أنهم حذروا من صعوبة التوصل إلى إتفاق.

وفي تعليقات أوردها الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية شانا قال وزير الخارجية الفنزويلي رافاييل راميريز متحدثا في إيران إن طهران وفنزويلا تتخذان موقفا مشتركا في سوق النفط.

وقال راميريز لشانا "نعتقد أن الأسعار عند مستوى منخفض للغاية وعدم الاستقرار في السوق ليس في صالح أحد.

"مئة دولار للبرميل هو السعر المفضل لفنزويلا."

وأبدى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه تعليقات مماثلة.