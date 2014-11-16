إعادة-الكويت تبيع حصصا في مشروعات مشتركة مع داو كيميال في طرح عام

(لتصحيح خطأ طباعي في الفقرة الثانية)

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مسؤول كويتي كبير قوله إن الكويت تخطط لطرح أسهم في مشروعات مشتركة مع داو كيميكال للاكتتاب العام حيث تسعى شركة البتروكيماويات الأمريكية العملاقة لبيعها.

وأعلنت داو كيميكال الأسبوع الماضي أنها ستقلص حصصها في جميع مشروعاتها في الكويت بهدف جمع أموال لأغراض استراتيجية أخرى. وتصل قيمة الاستثمارات التي تعتزم الشركة الامريكية التخارج منها بين سبعة و8.5 مليار دولار. ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل.

وتتضمن استثمارات داو كيميكال في الكويت حصة في إيكويت وهي مشروع مشترك مع شركة صناعة الكيماويات البترولية الحكومية وشريكين آخرين هما بوبيان للبتروكيماويات والقرين للبتروكيماويات. وتنتج إيكويت ما يزيد عن خمسة ملايين طن سنويا من منتجات البتروكيمكاويات.

ونقلت كونا عن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية أسعد السعد قوله في مؤتمر صحفي إن الأسهم التي تعتزم داو كيميكال التخارج منها ستطرح للاكتتاب العام للمواطنين.

ولم يدل السعد بمزيد من التفاصيل حول موعد الطروحات وكيفية تنفيذها. وقال إنه سيتم تعيين مستشارين لتحديد حجم أصول داو كيميكال في الكويت وان الشركة الأمريكية ستظل حليفا استراتيجيا لشركته.

ومن بين مشروعات داو كيميكال المشتركة الأخرى في البلاد شركة الكويت للأولفينات التي تملك وحدة تكسير إيثان ووحدة لإنتاج الإيثيلين جليكول وشركة الكويت للاستيرين التي تنتج مونومر الاستيرين.

وفي الأشهر الماضية أظهرت حكومة الكويت اهتماما متزايدا بطرح أسهم في أصول تسيطر عليها الدولة للاكتتاب العام كوسيلة لتقاسم ثروة البلاد النفطية مع مواطنيها والزام الشركات بانضباط أكبر في السوق.

وفي الشهر الماضي قالت الهيئة العامة للاستثمار صندوق الثروة السيادية في الكويت إنها قررت استئناف بيع حصص في شركات محلية كبيرة للمواطنين حيث تهدف لطرح حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار في النصف الأول من 2015.

وتوترت العلاقات بين داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية في بعض الأحيان وفي العام الماضي تلقت تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار من الشركة الكويتية بعد جاء قرار التحكيم الدولي ضدها لانسحابها من مشروع مزمع لمنتجات البلاستيك في عام 2008.