مصادر:كيه.كيه.آر وسي.في.سي تعينان مستشارين في سباق الاستحواذ على أمريكانا

من ديفيد فرنش

دبي 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن كيه.كيه.آر وسي.في.سي كابيتال بارتنرز عينتا جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي لتقديم المشورة في عرضهما المشترك للاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا).

وتتنافس شركتا الاستثمار المباشر مع مجموعة صافولا السعودية في السيطرة على واحدة من أكبر شركات الأغذية في منطقة الخليج. وتم تقديم عروض الجولة الثانية للاستحواذ على حصة عائلة الخرافي في الشركة والتي تبلغ 67 في المئة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت أمريكانا التي تبلغ قيمتها السوقية نحو أربعة مليارات دولار في إشعار للبورصة في االرابع من نوفمبر تشرين الثاني إن مساهما رئيسيا يجري محادثات تمهيدية مع عدة أطراف لبيع حصته فيها.

لكنها قالت إنه لم يتم التوصل إلى إتفاق ولم تسم الأطراف التي شاركت في المحادثات مع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التي تملكها عائلة الخرافي. وتتلقى عائلة الخرافي المشورة من بنك روتشيلد بشأن صفقة البيع.

وامتنعت كيه.كيه.آر عن التعليق ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سي.في.سي.

وقالت المصادر إن وتيرة التقدم بطيئة في ظل تساؤلات عن رغبة عائلة الخرافي في بيع حصتها.

وكان من المفترض أن يجيب روتشيلد على العروض خلال خمسة أيام من موعد تقديمها لكن مرت عشرة أيام على الأقل قبل أن يرد.