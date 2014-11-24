الرئيس التنفيذي لداو كيميكال يقول الشركة لا تنسحب من الكويت

دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات الأمريكية العملاقة داو كيميكال اليوم الاثنين إن الشركة لا تنسحب من الكويت لكنها تغير في استراتيجيتها وذلك بعد الإعلان عن خطط لتقليص مراكزها المساهمة في مشاريعها الكويتية.

وقال أندرو ليفيريس على هامش مؤتمر في دبي عندما سئل عن استراتيجية داو في الكويت إن الشركة "تنتقل من العمل في مجال السلع الأولية لذاته وتتجه أكثر إلى قطاع المصب في حين أن الكويت تتعلق أكثر بالسع الأولية."

وأضاف "نحن لا ننسحب من الكويت."

كانت داو كيميكال أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها ستقلص مراكزها المساهمة في كل مشاريعها الكويتية في إطار خطتها البالغة قيمتها سبعة مليارات إلى 8.5 مليار دولار وذلك لتوفير رأس المال من أجل أهداف استراتيجية أخرى. ولم تذكر تفاصيل.