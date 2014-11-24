جدول-تباطؤ المعروض النقدي الكويتي في سبتمبر

24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في نهاية سبتمبر أيلول ليسجل أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2012 ومقارنة مع 6.4 بالمئة في الشهر السابق. ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في البلد العضو بمنظمة أوبك 6.9 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول مسجلا أسرع وتيرة منذ يونيو حزيران ومقارنة مع 6.3 بالمئة في أغسطس آب. المعروض النقدي (%) سبتمبر 2014 أغسطس 2014 سبتمبر 2013 التغير السنوي (ن1) 13.7 16.3 20.8 التغير السنوي (ن2) 4.3 6.4 9.6 التغير السنوي (ن2-ن1) 1.0 3.1 6.1 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 6.9 6.3 4.9 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.798 9.352 8.110 التغير السنوي (%) 8.5 15.2 13.7 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)