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المدينة الكويتية تسوي 13% من ديونها

Mon Nov 24, 2014 1:38pm GMT
 
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الكويت 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة المدينة للتمويل والاستثمار اليوم الإثنين أنها "أتمت بنجاح" تنفيذ تسويات مع بعض دائنيها بمبلغ 6.417 مليون دينار (22.043 مليون دولار) تساوي 13 بالمئة من إجمالي الالتزامات.

وتوقعت الشركة في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ينتج عن هذه العملية ربح بنحو 1.2 مليون دينار سوف تدرج في البيانات المالية للشركة عن الربع الرابع لعام 2014.

(الدولار = 0.29111 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 