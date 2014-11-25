التضخم في الكويت يرتفع 3% في أكتوبر على أساس سنوي

الكويت 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباءالكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بالكويت ارتفعت ثلاثة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي مقارنة بارتفاع 3.2 بالمئة في سبتمبر ايلول.

واستندت الوكالة إلى أرقام الادارة المركزية للاحصاء مبينة أن معدل التضخم في الكويت استقر على اساس شهري في اكتوبر تشرين الأول عند مستوياته المسجلة في سبتمبر أيلول.