التضخم في الكويت يرتفع 3% في أكتوبر على أساس سنوي
الكويت 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباءالكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بالكويت ارتفعت ثلاثة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي مقارنة بارتفاع 3.2 بالمئة في سبتمبر ايلول.
واستندت الوكالة إلى أرقام الادارة المركزية للاحصاء مبينة أن معدل التضخم في الكويت استقر على اساس شهري في اكتوبر تشرين الأول عند مستوياته المسجلة في سبتمبر أيلول.
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات في اكتوبر تشرين الأول 2.58 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته عام 2013 بينما شهدت المجموعة ارتفاعا بنسبة 0.07 بالمئة على أساس شهري أي مقارنة بسبتمبر أيلول. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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