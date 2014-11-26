وزير نفط الكويت: علينا تقبل أي سعر للخام سواء 60 أو 80 أو 100 دولار

فيينا 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي صالح العمير اليوم الأربعاء إنه سيتعين على بلاده العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقبل أي سعر للنفط في السوق سواء كان 60 أو 80 أو 100 دولار للبرميل.