صحيفة: إي.أون توشك أن تبيع الأصول الأسبانية مقابل 2.5 مليار يورو

برلين 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت صحيفة وول ستريت جورنال دويتشلاند اليوم الخميس إن شركة مرفق الكهرباء الألمانية إي.أون توشك أن تتوصل إلى اتفاق لبيع عملياتها الأسبانية مقابل 2.5 مليار يورو (3.12 مليار دولار) لمجموعة ماكويري الأسترالية وصندوق حكومي كويتي.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر لم تسمها قولها إن المجلس الإشرافي للشركة سيوافق على الصفقة في اجتماع يوم الجمعة. وأضافت أن ماكويري ستستحوذ على 60 بالمئة من الصفقة في حين سيذهب الباقي لشركة رين هاوس انفراستراكشر مانجمنت المتخصصة في إدارة استثمارات البنية التحتية والتابعة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

ورفضت متحدثة باسم إي.أون التعليق.

كانت مصادر مطلعة قد أبلغت رويترز الأسبوع الماضي أن إي.أون تجري محادثات حصرية مع ماكويري وإن عرضها قدر قيمة الوحدة بأكثر بكثير من ملياري يورو.