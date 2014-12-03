اندونيسيا تبرم اتفاقات نفطية مع أرامكو وسينوك الأسبوع المقبل

من فرجوس جنسن

جاكرتا 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤول كبير في شركة النفط الاندونيسية الحكومية برتامينا إن اندونيسيا تتوقع إبرام اتفاقات مع شركتي سينوك الصينية وأرامكو السعودية وشركتين نفطيتين أخريين في الأسبوع المقبل تشمل مبيعات نفط مباشرة واستثمارات في مصاف نفطية بأكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا.

ويتطلع الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو الذي تولى السلطة قبل ستة أسابيع لتحديث المصافي المحلية وبناء مصاف جديدة في إطار إصلاحات واسعة بقطاع الطاقة لاستئصال الفساد المستشري والوفاء بمتطلبات الطاقة المتزايدة.

وتجري برتامينا محادثات مع سينوك وأرامكو وشركة بي.تي.تي التايلاندية وشركة نفط يابانية لإقامة مشروعات مشتركة لتوفير إمدادات الخام للمصافي الاندونيسية والمساعدة في تمويل عمليات تحديث كبيرة.

وقال أحمد بامبانج المدير الجديد لعمليات التكرير والتجارة والتسويق في برتامينا للصحفيين خلال مناسبة بالشركة اليوم الأربعاء "نبحث عن شركاء لتطوير المصافي كي يمكن ضمان أمن الإمدادات."

وأضاف "سنختار من يجلب أقصى فائدة لبرتامينا والدولة."

وفي أكتوبر تشرين الأول أوقفت اندونيسيا محادثات مع أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية حول بناء مصفاتين جديدتين بسبب خلافات حول مسائل ضريبية.

وقال بامبانج "نطمئنهم أن باستطاعتنا المضي (قدما). الآن نعرض شراكة تشمل التسويق وليس فقط تطوير المصافي."