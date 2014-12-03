لجوء الدول النفطية للصناديق السيادية قد يحدث هزة في الأسواق العالمية

من كريتس فيلاكوت

لندن 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - يقول محللون إن البلدان المصدرة لمواد الطاقة التي كدست مليارات الدولارات من الأرباح المفاجئة في صناديق الاستثمار السيادية قد تضطر إلى السحب منها مع تراجع عائدات تصدير النفط الأمر الذي قد يحدث هزة قوية في أسواق الأسهم والسندات والعقارات في أنحاء العالم.

وصناديق الثروة السيادية التي تستند إلى عائدات تصدير النفط فاعل رئيسي في التمويل الدولي إذ تحتفظ بما يزيد على خمسة تريليونان دولار من الموجودات وفقا لتقديرات ديفيد سبيجل خبير الأسواق الناشئة في بي.إن.بي باريبا.

وأموال هذه الصناديق مقسمة في العادة إلى سلال مختلفة يخدم كل منها وظيفة معينة وتساعد على تعزيز الإنفاق الحكومي في أوقات هبوط عائدات الصادرات أو إدارة الأرباح المفاجئة على مدى عقود من أجل الأجيال القادمة.

وبمقدور حكومة النرويج أن تنفق كل عام ما يصل إلى أربعة في المائة من صندوق ثروتها السيادية البالغ قيمته 850 مليار دولار وهو الأكبر في العالم لكنها لم تنفق سوى 2.8 في المائة في عام 2014 واستخدمت هذه الأموال في تمويل تخفيضات ضريبية.

ويشكل صندوق تحقيق الاستقرار في نيجيريا نحو 20 في المائة من إجمالي صندوق ثروتها السيادية.

ومع تأرجح اسعار نفط برنت الخام حول 70 دولارا للبرميل وهو ما يقل كثيرا في الوقت الحالي عن مستوى التعادل على صعيد المالية العامة في كثير من البلدان الرئيسية المصدرة لمنتجات الطاقة ومنها السعودية وروسيا ونيجيريا -ذلك المستوى الذي يكفل تحقيق توازن الميزانية- فإن كثيرا من الصناديق بدأت بالفعل استخدام مكوناتها الخاصة بتحقيق الاستقرار.

وفي أكتوبر تشرين الأول قالت حكومة النرويج أنها قد ترفع السقف الخاص بمقدار ما يجوز لها استخدامه من صندوقها للثروة السيادية لمواجهة الآثار الاقتصادية لهبوط أسعار النفط. وقد هبط النفط أكثر من 20 دولارا في البرميل منذ ذلك الحين.