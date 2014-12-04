مقال-أفول أوبك نبأ مبالغ فيه

(جون كمب من كتاب المقالات في رويترز لكن الآراء الواردة في المقال آراؤه الشخصية)

من جون كمب

لندن 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أحجمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن تغيير هدف الإنتاج الأسبوع الماضي رغم تراجع أسعار النفط 40 بالمئة على مدى خمسة أشهر فحسب مما دفع ببعض المحللين إلى إعلان عجز المنظمة.

فإذا لم تكن أوبك قادرة على التحرك للدفاع عن الأسعار وإيرادات الدول الأعضاء فهل يبقى لوجود المنظمة أي غرض؟

هناك فرضية بين بعض المعلقين بأن أوبك تكتسب أهميتها وتعمل بنجاح فقط عندما يتوصل الوزراء إلى اتفاق بخصوص الإنتاج ردا على تحولات في الأسعار وأن وجود خلافات قوية هو علامة خلل وظيفي.

لكن سجل المنظمة يشير إلى أن اتفاقات خفض الإنتاج الطموح هي الاستثناء لا القاعدة وأن التراشق بوجهات النظر هو الوضع الطبيعي.

والتنبؤ بنهاية أوبك ليس بجديد. فبعد اجتماع شابه سجال حاد على نحو خاص في 1981 قال وزير النفط الكويتي للصحفيين "نبأ وفاة أوبك مبالغ فيه كثيرا." وبعد ثلث قرن مازالت المنظمة قائمة.

لقد كانت أوبك على الدوام في مواجهة خصوم عتاة تواقين للتنبؤ بأفولها ولاسيما الولايات المتحدة حيث مازالت ذكريات حظر النفط العربي وطوابير البنزين وارتفاع أسعار الوقود في السبعينيات عالقة في الأذهان.