بيان: مصر تستورد 6 شحنات غاز مسال من الجزائر في 2015

القاهرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان اليوم الخميس إن مصر ستستورد ست شحنات من الغاز المسال الجزائري خلال عام 2015 .

وقال البيان الذي تلقت رويترز نسخة منه اليوم "تم الاتفاق على توريد ست شحنات من الغاز المسال الجزائري خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2015 بمعدل شحنة شهريا."

وكان من المقرر أن تستورد مصر خمس شحنات غاز مسال حجم كل منها 145 ألف متر مكعب قبل نهاية العام الحالي.

لكن استقبال شحنات الغاز تأجل لعدم وصول المحطة العائمة التي ستحول الغاز المسال إلى حالته الطبيعية في الموعد المقرر في سبتمبر ايلول 2014.

من ناحية أخرى أشار البيان إلى أن الكويت تصدر لمصر ثلاثة ملايين برميل خام شهريا بالإضافة إلى 1.2 مليون طن سولار سنويا و120 ألف طن من وقود الطائرات سنويا "بتسهيلات في السداد".

وكان مسؤول كويتي قال الشهر الماضي إن بلاده تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام لمصر إلى ما بين 90 إلى 100 ألف برميل يوميا من 65 ألفا حاليا.

وصدر بيان اليوم بعد مباحثات أجراها وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل مع كل من وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي ووزير النفط الكويتي علي صالح العمير.