مقدمة 1-مصر تستورد 6 شحنات غاز مسال من الجزائر في 2015

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القاهرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان اليوم الخميس إن مصر ستستورد ست شحنات من الغاز المسال الجزائري خلال عام 2015.

وقال البيان الذي تلقت رويترز نسخة منه اليوم "تم الاتفاق على توريد ست شحنات من الغاز المسال الجزائري خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2015 بمعدل شحنة شهريا وتم الاتفاق على عقد اجتماع بالجزائر بنهاية هذا الشهر للتوقيع على العقد."

وكان من المقرر أن تستورد مصر خمس شحنات غاز مسال حجم كل منها 145 ألف متر مكعب قبل نهاية العام الحالي.

لكن استقبال شحنات الغاز تأجل لعدم وصول المحطة العائمة التي ستحول الغاز المسال إلى حالته الطبيعية في الموعد المقرر في سبتمبر أيلول 2014.

وقال مصدر في الشركة القابضة للغازات (إيجاس) لرويترز اليوم إن الحكومة المصرية طلبت من الجانب الجزائري زيادة عدد شحنات الغاز المسال عن ست شحنات لكي تستمر إلى ما بعد سبتمبر أيلول 2015 وخلال عام 2016 .

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الوفد الجزائري "وعد بدراسة الطلب وقال إنه سيرد عليه بنهاية الشهر الحالي مع توقيع العقد."

وفي مايو أيار أعلنت مصر أن شركة هوج النرويجية فازت بمناقصة لتزويد البلاد التي تعاني من مشاكل في الطاقة بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي.