هبوط حاد للبورصة العمانية بفعل انخفاض النفط وأداء خليجي ضعيف

من أولجاس أويزوف

دبي 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - هبطت البورصة العمانية اليوم الأحد بعدما قامت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بخفض نظرتها المستقبلية للدين السيادي للسلطنة وقالت شركات أسمنت محلية إن وزارة النفط والغاز ستضاعف أسعار الغاز الطبيعي الذي تستخدمه وسط تراجع أسعار النفط.

كان خام برنت هبط 0.8 بالمئة إلى 69.07 دولار للبرميل يوم الجمعة بعدما خفضت السعودية أسعار نفطها للمشترين من آسيا والولايات المتحدة. وتحاول الحكومة العمانية البحث عن سبل لزيادة إيراداتها العام القادم حيث تحتاج لمتوسط سعر لبرميل النفط يزيد على 100 دولار من أجل ضبط ميزانيتها.

ومن بين تلك السبل خفض الدعم الحكومي. وتراجع سهما ريسوت للأسمنت وأسمنت عمان بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة بعدما قالت الشركتان إن أسعار الغاز الذي تستخدمانه ستتضاعف العام القادم.

وقال عادل نصر مدير السمسرة في المتحدة للأوراق المالية "سيؤثر ذلك على السوق بشدة لأن سهمي الشركتين من الأسهم المدرة للتوزيعات."

وبالنسبة لريسوت على سبيل المثال فإن ارتفاع سعر الغاز سيزيد التكلفة 4.5 مليون ريـال (11.7 مليون دولار) حسبما قالته الشركة. ويشكل ذلك 16.3 من أرباحها لعام 2013.

وأعلنت شركات صناعية أخرى في إشعارات لبورصة مسقط أن تكاليفها سترتفع مع زيادة أسعار الغاز في العام القادم.

وهبط سهما شركتي الاتصالات أريد عمان والعمانية للاتصالات (عمانتل) 8.4 و3.4 بالمئة على الترتيب. وفي الشهر الماضي اقترح مجلس الشورى العماني زيادة رسوم الامتياز في قطاع الاتصالات إلى 12 بالمئة من الإيرادات من سبعة بالمئة.