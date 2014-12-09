برنت يهبط لمستوى منخفض جديد في 5 أعوام مع تزايد القلق من وفرة الامدادات

بكين 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - هبطت اسعار العقود الاجلة لخام برنت الي أدنى مستوى لها في خمس سنوات اثناء التعاملات الاسيوية اليوم الثلاثاء متراجعة عن 66 دولارا للبرميل بعد ان منيت بخسائر بلغت أكثر من 4 بالمئة في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من تزايد وفرة المعروض.

وفي أحدث إشارة الي ان المنتجين الخليجيين مستعدون لقبول اسعار منخفضة قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت يوم الاثنين ان اسعار الخام من المرجح ان تبقى حول 65 دولارا في الاشهر الستة او السبعة القادمة.

وهوت عقود برنت بأكثر من 40 بالمئة منذ يونيو حزيران وتسارعت وتيرة الخسائر في اواخر نوفمبر تشرين الثاني بعد ان قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) عدم خفض المستوى المستهدف لانتاجها.

وبعد ذلك خفضت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- اسعار البيع التي تحددها شهريا لشحناتها الي المشترين في الولايات المتحدة واسيا وهي خطوة قال محللون انها تظهر ان المملكة تصعد معركتها للحفاظ على حصتها في السوق.

وبحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش سجلت عقود برنت تسليم يناير كانون الثاني 65.44 دولار للبرميل بانخفاض 75 سنتا أو ما يعادل 1.13 بالمئة عن الاغلاق السابق وهو أدنى مستوى لها منذ اكتوبر تشرين الاول 2009 .

ومنيت عقود خام القياس العالمي بخسائر بلغت 2.88 دولار أو اكثر من 4 بالمئة امس الاثنين وهي اكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية هذا العام.

وتراجعت عقود الخام الامريكي الخفيف 52 سنتا أو 0.82 بالمئة الي 62.53 دولار للبرميل بعد ان هبطت لفترة وجيزة الي 62.25 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز 2009 .

واغلق الخام الامريكي يوم الاثنين منخفضا 2.79 دولار أو 4.2 بالمئة عند 63.05 دولار للبرميل.