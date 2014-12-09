مقدمة 1-أمير الكويت يقول إن هبوط أسعار النفط يؤثر على دخل دول الخليج

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الدوحة 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال أمير الكويت اليوم الثلاثاء إن هبوط أسعار النفط يؤثر على الدخل وبرامج التنمية في الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت لأدنى مستوياته في خمس سنوات مقتربا من 65 دولارا للبرميل في تعاملات متقلبة اليوم مسجلا انخفاضا للجلسة السادسة على التوالي في دلالة على تزايد تخمة المعروض.

وبلغ متوسط سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل فيما بين 2011 و2013 وتجاوز 115 دولارا في يونيو حزيران. وتسارعت الخسائر في أواخر نوفمبر تشرين الثاني بعدما قررت منظمة أوبك عدم خفض سقف إنتاجها المستهدف رغم توقعاتها بفائض في المعروض ومطالبة بعض أعضائها ومن بينهم إيران وفنزويلا بخفض الإنتاج.

وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمته في قطر في بدء أعمال القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي "ان من جملة التحديات التى نواجهها اليوم كدول منتجة ومصدرة للبترول انخفاض أسعاره إلى مستويات باتت تؤثر على مداخيل دولنا وبرامجنا التنموية."

واقترح الشيخ صباح أحد الحلول ويتمثل في مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وهو هدف كثر الحديث عنه لكن الدول الأعضاء لم تنفذه.

وقال أمير الكويت "إننا مدعوون اليوم الى تعزيز مسيرة عملنا الاقتصادى المشترك وإلى التأكيد على ضرورة تنفيذ مجموعة من القرارات الهامة التى تضمنتها الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لنتمكن من مواجهة اثار تلك التحديات."