بيت التمويل الكويتي: مزاد الأربعاء لبيع عقارات نمتلك فيها 30.8%

الكويت 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي بالبلاد اليوم الأحد إن شركة الإنماء العقارية الكويتية سوف تعقد مزادا علنيا الأربعاء المقبل لبيع عقارات يمتلك فيها بيتك 30.78 بالمئة.