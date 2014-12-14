إعادة-وزير النفط الكويتي: قرار أوبك الخاص بإنتاج النفط هدفه الحفاظ على الحصة السوقية

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دبي 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي قوله اليوم الأحد إن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي بالإبقاء على الإنتاج دون تغيير هدفه الحفاظ على الحصص السوقية حتى في حال تأثير ذلك بصورة سلبية على الأسعار.

ونسبت الوكالة لعلي العمير قوله "إن أوبك التي تضم في عضويتها دولة الكويت اتخذت قرارا بعدم خفض انتاج النفط من اجل الحفاظ على الحصص السوقية حتى وإن كان عدم خفض الانتاج يؤثر سلبا على الاسعار."

واستقر سعر خام برنت القياسي دون 62 دولارا للبرميل يوم الجمعة.