مسؤول بصندوق النقد: لا حاجة لخفض كبير في الإنفاق الخليجي

دبي 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن يؤثر تهاوي سعر النفط تأثيرا كبيرا على إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي لكن تلك الدول لن تضطر إلى خفض الإنفاق العام بدرجة كبيرة في ضوء احتياطياتها الضخمة بوجه عام.

وكان هارالد فينجر مدير بعثة الصندوق إلى الإمارات العربية المتحدة يتحدث خلال مؤتمر مالي يحضره كبار المسؤولين الاقتصاديين في دولة الإمارات.

وقال فينجر إن على دول الخليج ضبط الإنفاق الحكومي كاجراء احترازي لكن على نحو تدريجي كي لا تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي.