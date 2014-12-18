الأمم المتحدة تقبل طلب العراق تأجيل تعويضات 4.6 مليار دولار للكويت

جنيف 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة إن لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للمنظمة الدولية وافقت اليوم الخميس على طلب العراق تأجيل سداد آخر دفعة من التعويضات - التي فرضها مجلس الأمن عليه بعد غزو الكويت في عام 1990 - لمدة عام واحد.

وقالت ليا كرافت المسؤولة القانونية في اللجنة لرويترز "تبنى المجلس قرارا بالموافقة على تأجيل إلزام العراق بإيداع خمسة في المئة من إيرادات النفط (في صندوق التعويضات) حتى الأول من يناير 2016."