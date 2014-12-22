صحيفة: الكويت تجري مفاوضات لاستيراد الغاز من إيران

الكويت 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الإثنين إن الكويت الغنية بالنفط تجري مفاوضات حاليا لاستيراد الغاز من إيران غبر خط أنابيب بحري تحت مياه الخليج لتلبية احتياجاتها الملحة لتوليد الطاقة الكهربائية.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها القول ان محادثات واجتماعات تجري منذ أشهر بين الجانبين الكويتي والإيراني وأن هذا الخيار هو "أحد البدائل القليلة المتاحة" أمام الكويت لتلبية احتياجاتها من الغاز بعدما وصلت المحاولات الكويتية لمد خط أنابيب من قطر إلى حائط مسدود رغم المحاولات الحثيثة لإقناع الدول المعترضة عليه.

وتحتاج الكويت عضو منظمة أوبك للغاز الطبيعي بشدة لتشغيل محطات الكهرباء التي يتزايد عليها الضغط بقوة خلال فصل الصيف شديد الحرارة والذي يتزايد فيه استخدام أجهزة التكييف.

وخلال الصيف الماضي وقعت الكويت ثلاث اتفاقيات تضمن لها استيراد نحو 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من شركات شل وقطر غاز وبي.بي.

ووقع مسؤولون كويتيون خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لطهران في يونيو حزيران الماضي عددا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع إيران في مجالات السياحة والجمارك والخدمات الجوية والبيئة وقالت الكويت في حينها إنها تسعى لاستيراد الغاز الإيراني لسد احتياجاتها المتزايدة منه.