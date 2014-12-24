وزير النفط الكويتي: هناك عدم وضوح في الأسواق العالمية وأين تتجه

الكويت 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الخميس إن هناك حالة من "عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه" أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وقال العمير في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015 "لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى."

وأكد أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الانتاج عالي الكلفة" لاسيما في الولايات المتحدة وكندا.

وأضاف "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن."

وأكد أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار لكنه قال "إننا لا نضمن إلى أين ستصل اسعار النفط ويجب أن تكون عندنا استراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم."