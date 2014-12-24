مقدمة 1-وزير النفط الكويتي: هناك عدم وضوح في الأسواق العالمية وأين تتجه

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الكويت 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الخميس إن هناك حالة من "عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه" أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وقال العمير في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015 "لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى."

وأكد العمير أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الانتاج عالي الكلفة" لاسيما في الولايات المتحدة وكندا.

ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50 بالمئة في الاشهر الستة الأخيرة وسجل أقل مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الأسبوع الماضي عند 58.50 دولار ووجد صعوبة في الارتفاع كثيرا فوق 60 دولارا منذ ذلك الحين.

كان العمير قال في 16 من ديسمبر كانون الأول الجاري أن السبب الأول لهبوط الأسعار هو وفرة العرض الذي بلغ طبقا لتقارير نوفمبر تشرين الثاني الماضي 1.8 مليون برميل يوميا وهو "زائد عن احتياجات السوق."

وأوضح في حينها أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي فبعد أن كانت أوبك تسيطر على 70 بالمئة من هذا الانتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يوميا من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلي في العالم.

وأضاف العمير اليوم "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن."