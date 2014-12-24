جدول-التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى 3.1% في نوفمبر

24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء إن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أصدرت البيانات التالية لأسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني: التضخم (%) نوفمبر 2014 أكتوبر 2014 نوفمبر 2013 التغير الشهري 0.2 0.0 0.1 التغير السنوي 3.1 3.0 2.6 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 3.3 بالمئة على أساس سنوي و0.4 بالمئة عن الشهر السابق. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن يبلغ التضخم 3.3 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.6 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2013. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)