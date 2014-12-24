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جدول-التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى 3.1% في نوفمبر

Wed Dec 24, 2014 12:51pm GMT
 
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24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية
اليوم الأربعاء إن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أصدرت
البيانات التالية لأسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني:
    
التضخم (%)        نوفمبر 2014    أكتوبر 2014    نوفمبر 2013
 التغير الشهري      0.2           0.0           0.1
 التغير السنوي      3.1           3.0           2.6
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18
بالمئة من سلة الأسعار 3.3 بالمئة على أساس سنوي و0.4 بالمئة عن
الشهر السابق.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن يبلغ
التضخم 3.3 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.6 بالمئة في 2015 ارتفاعا
من 2.7 بالمئة في 2013.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 