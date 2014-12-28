Sun 25 Dec 2016 | 1:06 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صندوق للأرجان الكويتية يبيع حصته بشركة سعودية

Sun Dec 28, 2014 11:03am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الأرجان العالمية العقارية الكويتية اليوم الأحد إن صندوقا مملوكا لها ولشركاتها التابعة بالكامل باع حصته البالغة 13.24 مليون سهم تشكل 27.58 بالمئة من شركة زميلة بالسعودية مقابل 579.24 مليون ريـال (162 مليون دولار).

وأوضح بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أنه ستجري إعادة سهم الأرجان للتداول اعتبارا من غد الاثنين.

(الدولار = 3.7525 ريـال سعودي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 