وزير كويتي: سعر لتر الكيروسين ووقود الديزل أصبح 170 فلسا للتر بعد رفع الدعم

من أحمد حجاجي

الكويت 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد المحسن المدعج اليوم الأحد إن سعر لتر الكيروسين ووقود الديزل أصبح 170 فلسا للتر اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني ارتفاعا من 55 فلسا وذلك بعد رفع الدعم.

وقال المدعج في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والنفط "من سيتمتع بدعم الديزل هم أصحاب الصناعات الوطنية الموجهة للداخل وليس للتصدير."

ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية.

وأبلغ وزير النفط الكويتي علي العمير المؤتمر أن الحكومة قررت تأجيل رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء ولكن "لا رجعة" عن قرارات الحكومة برفع الدعم عن وقود الديزل.

وأكد وزير المالية أنس الصالح أن الكويت ستواصل دعم الإنفاق الرأسمالي.

وقال الصالح "مشاريع خطة التنمية مستمرة دون مساس."

كانت الحكومة الكويتية قررت خلال الشهور الماضية إلغاء الدعم على الكيروسين والديزل ووقود الطائرات.