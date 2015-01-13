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مشتركة الكويتية في المركز الأول بمناقصة إماراتية

Tue Jan 13, 2015 8:13am GMT
 
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الكويت 13 يناير كانون الثاني (رويتر) - قالت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية اليوم الثلاثاء إنها جاءت في الترتيب الأول في مناقصة حكومية بالإمارات العربية المتحدة لكن لم يصلها إخطار رسمي بالترسية بعد.

وأوضحت الشركة في بيان بموقع بورصة الكويت أن قيمة المناقصة التي فاز بها فرعها في أبوظبي تتضمن خيارين الأول 117.25 مليون درهم (31.922 مليون دولار) والثاني 111.44 مليون درهم دون أن توضح أي الخيارين سيطبق في حالة الترسية.

وأضاف البيان أن المناقصة تتعلق "بتطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع الاتحاد مع طريق فلج المعلا - أم القيوين."

(الدولار = 3.673 درهم إماراتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 