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حصري-مصادر: تعثر صفقة بيع أمريكانا الكويتية للأغذية

Tue Jan 13, 2015 4:58pm GMT
 
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لندن 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن صفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) تعثرت بسبب خلافات حول السعر وتعقيدات.

وتدير أمريكانا المدعومة من عائلة الخرافي الكويتية امتيازات لسلاسل من بينها كنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 1.13 مليار دينار (3.83 مليار دولار).

وذكرت رويترز في أبريل نيسان من العام الماضي إن أمريكانا تتطلع إلى صفقة للبيع بمشورة بنك الاستثمار روتشيلد. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 