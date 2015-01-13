مقدمة 2-حصري-مصادر: تعثر صفقة بيع أمريكانا الكويتية للأغذية

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لندن 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن صفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) تعثرت بسبب خلافات حول السعر وتعقيدات.

وتدير أمريكانا المدعومة من عائلة الخرافي الكويتية امتيازات لسلاسل من بينها كنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 1.13 مليار دينار (3.83 مليار دولار).

وذكرت رويترز في أبريل نيسان من العام الماضي إن أمريكانا تتطلع إلى صفقة للبيع بمشورة بنك الاستثمار روتشيلد.

وشركتا الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر وسي.في.سي من بين المتنافسين الرئيسيين على الصفقة في عملية طويلة لتقديم عروض شهدت أيضا إهتماما من مجموعة صافولا السعودية للصناعات الغذائية وآخرين. وقالت أمريكانا في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي إن عائلة الخرافي تجري محادثات أولية مع عدة أطراف.

لكن صفقة البيع تعثرت حيث لم تصل عروض الأسعار المقدمة حتى الآن إلى مستوى التوقعات ويواجه المشترون المحتملون صعوبات في التوصل إلى إتفاق مع عائلة الخرافي.

وقال مصدران إن الصفقة ربما لم تتوقف تماما ولا تزال هناك فرصة للتوصل إلى إتفاق.

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات لم يعلن عنها "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى إتفاق في وقت لاحق. لكن في الوقت الحاضر لا نرى سبيلا لتقدم تلك الصفقة على الإطلاق."