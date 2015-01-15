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التقدم الكويتية تقترض 83.6 مليون دينار من بنك برقان

Thu Jan 15, 2015 11:32am GMT
 
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الكويت 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة التقدم التكنولوجي الكويتية اليوم الخميس إنها حصلت على قرض من بنك برقان الكويتي بمبلغ 83.6 مليون دينار (284.3 مليون دولار) لتمويل مشروع تطوير مستشفى الفروانية الحكومي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن هدف القرض تمويل مشروع توسعة المستشفى الذي تعاقدت عليه الشركة مع المقاول الرئيسي بقيمة 72.1 مليون دينار.

وأضاف البيان "خطة تسهيلات التمويل للقرض ستكون لمدة أربع سنوات"

(الدولار = 0.2941 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 