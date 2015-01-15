التقدم الكويتية تقترض 83.6 مليون دينار من بنك برقان

الكويت 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة التقدم التكنولوجي الكويتية اليوم الخميس إنها حصلت على قرض من بنك برقان الكويتي بمبلغ 83.6 مليون دينار (284.3 مليون دولار) لتمويل مشروع تطوير مستشفى الفروانية الحكومي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن هدف القرض تمويل مشروع توسعة المستشفى الذي تعاقدت عليه الشركة مع المقاول الرئيسي بقيمة 72.1 مليون دينار.