كونا: السيطرة على حريق محدود في مصفاة الشعيبة بالكويت
دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حريقا "محدودا جدا" نشب في وحدة الزيت الثقيل بمصفاة الشعيبة التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الخميس لكن تمت السيطرة عليه سريعا.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الشركة قوله إن الحريق "تمت السيطرة عليه في وقت قياسي لم يتجاوز 30 دقيقة."
وذكر أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية واقتصر على "بعض الأضرار المادية المحدودة" مضيفا أن من المقرر استئناف الإنتاج من وحدة الزيت الثقيل خلال ساعات قليلة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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