تباين أسواق الخليج ونزول بورصة السعودية بفعل نتائج أعمال ضعيفة

من أولجاس أويزوف

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس بعد الإعلان عن نتائج أعمال متباينة للربع الأخير من 2014 بينما تباطأ صعود البورصة المصرية بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب القوية.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 1.1 بالمئة وكان سهم مصرف الراجحي أكبر الخاسرين في المؤشر بهبوطه 4.9 بالمئة بعد إعلانه أرباحا دون التوقعات في الربع الأخير من 2014. وتراجع صافي ربح البنك 1.8 بالمئة إلى 1.52 مليار ريـال (405 ملايين دولار) في حين كان محللون قد توقعوا ارباحا قدرها 1.70 مليار ريـال.

وقال الراجحي -ثاني أكبر البنوك المدرجة في السعودية- إن مجلس إدارته يوصي بتوزيع حصة ربح نقدية قدرها 0.75 ريـال للسهم عن النصف الثاني من 2014 إنخفاضا من ريـال للسهم صرفها البنك عن نفس الفترة من 2013.

وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة 1.5 بالمئة بعدما أعلن أرباحا صافية بلغت 1.83 مليار ريـال في الربع الأخير من العام الماضي لتأتي دون توقعات المحللين التي بلغ متوسطها 1.94 مليار ريـال.

في الوقت نفسه وجد قطاع البتروكيماويات دعما في تعافي أسعار النفط واستقر مؤشره في السوق التي سجلت أداء ضعيفا. وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة مع صعود معظم الأسهم في الإمارة. وكان سهم أرابتك العقارية هو الأكثر تداولا وارتفع 0.3 بالمئة قبل اجتماع يعقده مجلس إدارتها في وقت لاحق اليوم لمناقشة مشروعات الشركة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة مع نزول أسهم معظم البنوك. وهبطت أسهم بنك أبوظبي الوطني 5.4 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري 1.8 بالمئة.