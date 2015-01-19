لمحة-سهم بيت التمويل الخليجي يواصل الصعود في معاملات كثيفة

19 يناير كانون الثاني (رويترز) -

* سهم شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية المدرج في دبي يقفز 3.7 بالمئة مهيمنا على حجم التداول والأسهم المدرجة في الكويت تصعد 5.6 بالمئة.

* قال بيت التمويل الخليجي اليوم الاثنين إنه ليست لديه معلومات للكشف عنها بعد صعود الأسهم في الجلسة السابقة.

* في وقت سابق هذا الشهر ارتفعت الأسهم بعد اعلان الشركة أنها فازت بدعوى قضائية قيمتها 11.5 مليون دولار تتعلق باستثمارها في شركة قطرية.

* أسقطت محكمة في البحرين دعوى أخرى قيمتها 13.8 مليون دولار أقامها بحق الشركة عصام جناحي رئيس مجلس الإدارة السابق لبيت التمويل الخليجي والذي استقال في 2013.