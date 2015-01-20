وزارة التجارة الكويتية تلغي تراخيص عدد من الشركات المساهمة

الكويت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج أصدر قرارات بإلغاء تراخيص عدد من الشركات المساهمة التي لم تبادر إلى تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات وذلك بعد توجيه الإنذارات لها.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة التجارة والصناعة قوله إن هناك قرارات مشابهة ستصدر تباعا لشركات أخرى تجري دراسة ملفاتها بلجنة قانونية شكلت لهذا الغرض.