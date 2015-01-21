وزير النفط الكويتي: نعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال 5 سنوات على القطاع النفطي

من أحمد حجاجي

الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي على العمير اليوم الأربعاء إن بلاده عضو منظمة أوبك تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال خمس سنوات على القطاع النفطي.

وقال العمير في كلمة أمام مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية "في سبيل تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية التي نطمح بالوصول إليها خلال الخمس سنوات القادمة فقد تم تقدير الإنفاق الرأسمالي بحوالي 100 مليار دولار أمريكي على مختلف القطاعات في صناعة النفط والتي تشمل الاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والنقل البحري."