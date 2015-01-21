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وزير النفط العراقي: نعتقد أن الأسعار وصلت حاليا إلى القاع

Wed Jan 21, 2015 7:29am GMT
 
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الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن أسعار النفط وصلت حاليا إلى "القاع" وأنه من الصعب أن تسجل مزيدا من الهبوط.

وتوقع عبد المهدي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية إن أسعار النفط "ستتذبذب صعودا وهبوطا مع ميل للارتفاع خلال الأشهر القادمة."

وأكد أن أسعار النفط المنخفضة ستنعكس سلبا على قطاعات اقتصادية مهمة في الدول المنتجة والمستهلكة وأنها ستوجه "ضربة قوية" للاستثمارات في قطاعات الطاقة البديلة والمتجددة.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 