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الرئيس التنفيذي للبترول الكويتية العالمية: أنجزنا 29% من مصفاة فيتنام

Wed Jan 21, 2015 11:05am GMT
 
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من أحمد حجاجي

الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس بخيت الرشيدي التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية اليوم الأربعاء إنه تم الانتهاء حتى الآن من إنجاز 29 بالمئة من عملية بناء مصفاة فيتنام التي تمتلك فيها الكويت حصة 35 بالمئة.

وتوقع في رده على سؤال لرويترز على هامش مؤتمر نفطي أن يصل عدد العمالة بالمشروع إلى 30 الف بنهاية 2015. وقال إن العمل سينتهي بالمشروع في نهاية 2016 ليبدأ التشغيل خلال النصف الأول من 2017.

(تحرير نادية الجويلي)
 