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جدول-تعافي نمو الاقراض المصرفي في الكويت إلى 5.2% في نوفمبر

Sun Jan 25, 2015 9:05am GMT
 
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25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت
المركزي اليوم الأحد تعافي نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 4.5 بالمئة
على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 2.5 بالمئة في نهاية
أكتوبر تشرين الأول. 
    ونما الاقراض المصرفي للقطاع الخاص 5.2 بالمئة من 4.7 بالمئة. 
    
    المعروض النقدي (%)    نوفمبر 2014    اكتوبر 2014    نوفمبر
2013
 التغير السنوي (ن1)           14.7       8.1             18.1
 التغير السنوي (ن2)           4.5           2.5           11.1
 التغير السنوي (ن2-ن1)       0.8           0.5           8.8
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص           5.2           4.7           6.4
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           8.997        8.983       8.666       
التغير السنوي (%)           3.8         10.6       17.3
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 