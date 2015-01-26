مقدمة 1-الكويت تقر ميزانية تقشفية في العام المقبل بسبب هبوط أسعار النفط

(لإضافة تفاصيل)

من أحمد حجاجي

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أقرت الحكومة الكويتية اليوم الإثنين ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 -2015 بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التي فقدت نحو 60 بالمئة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي.

وقال وزير مالية الكويت أنس الصالح في مؤتمر صحفي إن الميزانية الجديدة تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015.

وأضاف الصالح أن الميزانية اعتمدت سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا.

وذكر أن إجمالي الإيرادات سيكون 12.052 مليار دينار في ميزانية2015–2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

وقال أن نسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة ستكون 10 بالمئة من اجمالي الإيرادات بواقع 1.205 مليار دينار في ميزانية 2015–2016.

وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 10 بالمئة سنويا من إيراداتها لاحتياطي الأجيال القادمة.